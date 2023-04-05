Модрич вдохновил Кучаева на новую причёску

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Крыльями Советов» (1:0).

- Показалось, что в матче чемпионата вы прессинговали более активно и сразу забили два или три. Почему в этом матче не получилось? Только ли потому, что Самара начала выходить через длинные передачи, или вы были менее активными?

- Я думаю, что повлияла игра в Воронеже, которая была две недели назад. Состав практически не поменялся, вышел только я. Остальные все игроки остались прежними.

- Хотелось бить пенальти? Потому что дело шло к пенальти.

- Я хотел, чтобы всё решилось в основное время. Пенальти пробить - это вообще не вопрос.

- Как влияет тот фактор, что это Путь РПЛ? Ты знаешь формат в отличие от некоторых легенд и экспертов. Поражение в этом матче не выбивало вас из Кубка.

- Все равно не хотелось проигрывать, никогда не хочется проигрывать. Не хочется доводить все до вылета и Пути регионов, играть там. Хочется, чтобы ощущение, что у тебя есть еще одна жизнь, оставалось как можно дольше.

- Кем вдохновлялся, делая прическу - Янкуловски, Мальдини?

- Модрич!

- Будет жеребьевка, где лучше начинать матч с «Уралом»?

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- Вообще неважно.