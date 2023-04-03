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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зуев: «Крыльям» надо почувствовать уверенность в виде побед и дальше всё наладится»

03 Апреля 2023 • 10:35 Комментировать
ЦСКА Москва
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Крылья Советов
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05.04 19:30

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1). Напомним, что безвыигрышная серия самарской команды в чемпионате России достигла пяти встреч.

По мнению Зуева, в прошедшей игре «Крылья Советов» выглядели достойно, однако самарцам не удалось реализовать свои моменты, что и сказалось на результате.

Также футболист высказался о нынешнем положении команды в турнирной таблице. Напомним, что после 21 тура РПЛ подопечные Игоря Осинькина набрали 21 очко и занимают 12-ю строчку.  

«Как воспринимаю место «Крыльев» рядом с зоной стыков? Я соглашусь с главным тренером, что у нас нет матчей жизни и смерти – мы стараемся играть в комбинационный футбол и не отходим от своей игры. Нам надо почувствовать уверенность в виде побед и дальше всё наладится», — цитирует Зуева «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Крылья Советов» проведут 5 апреля против ЦСКА в рамках ответной встречи 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ). Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Александр Зуев
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ЦСКА МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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