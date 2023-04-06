Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о кубковом матче с «Крыльями Советов».

- Как вам игра? Большего ожидали от ЦСКА?

- «Армейцы» все время проваливает вторые таймы. Первый тайм был неплохой, а второй – провальный. Так что ЦСКА очень повезло, что самарцы сами себе забили мяч в конце игры. А так надо посмотреть, в чем там дело, почему они сели назад. Защитники высокие, им тяжело два тайма обороняться, когда мальчишки против них носятся, как угорелые.

- То есть, второй тайм вас сильно разочаровал?

- Абсолютно. Ну, даже если бы дело дошло до пенальти, там все равно надо было выигрывать. Тороп – молодой, амбициозный голкипер, и думаю, мог бы потянуть серию.

- Вам не показалось, что по игре «Крылья» были ближе к победе?

- Конечно. Особенно во втором тайме. Они в боковую стойку пробили один раз. Так что с обороной надо поработать и разобраться, откуда такие ошибки, и почему их так много. Так нельзя играть в защите.

- Игроки «Крыльев Советов» после матча жаловались на судейство: по поводу свободного удара, того, что желтые карточки давали только их команде. Вам как арбитраж?

- Я несколько раз смотрел этот эпизод со свободным ударом, и мне показалось, что игрок ЦСКА специально отыгрывал мяч вратарю, поэтому у самарцев могли быть здесь претензии.

- А как оцените тот факт, что желтые карточки получали только игроки «Крыльев Советов»?

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- Они атакуют неправильно. Сзади нельзя атаковать. Зачем? Ну, тормознись, развернись, посмотри, что будет. Куда он денется с мячом? А они носятся, как угорелые и сзади атакуют. Так нельзя. Вот много карточек они и получили.

- Лучшим игроком матча был назван Мойзес. Согласны с таким выбором?

- Я бы не сказал. Его обыгрывали. А что он вообще хорошего сделал? В целом все «армейцы» слабо сыграли. Даже выделить некого.

- В финале Пути РПЛ ЦСКА теперь сыграет с «Уралом». Что думаете о матче?

- Это будет очень принципиальная встреча. Ребята там все настроенные. Там же Ганчаренко главный тренер. Ребята у него очень интересные, беговые. За ними особенно не угонишься. Так что борьба будет серьезная.

- «Урал» выбил «Спартак».

- Да, я видел матч. Мне было бы интересно, если бы «Спартак» сыграл с ЦСКА в Кубке.

Елена Григорьевская