Фролов — о матче с ЦСКА: «Я уже почти вышел на поле перед серией пенальти»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о поражении от ЦСКА (0:1) в ответном матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ). Первая встреча этих команд завершилась с ничейным счётом 2:2.

Напомним, «армейцы» победили благодаря автоголу защитника самарской команды Гленна Бейла уже в добавленное арбитром время. Отметим, что несмотря на поражение, «Крылья Советов» продолжат свои выступления в нижней части сетки турнира.

«Я уже почти вышел на поле перед серией пенальти с ЦСКА… Но мы прошли дальше в Кубке. Кубок ведь за что дают — за финал Пути регионов или за суперфинал?» — приводит слова Фролова «Чемпионат».

ЦСКА вышел в финал Кубка России Пути РПЛ, где встретится с «Уралом», который ранее по сумме двух матчей одолел «Спартак» (3:2).