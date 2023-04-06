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Кубок России

Фролов — о матче с ЦСКА: «Я уже почти вышел на поле перед серией пенальти»

06 Апреля 2023 • 10:24 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о поражении от ЦСКА (0:1) в ответном матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ). Первая встреча этих команд завершилась с ничейным счётом 2:2.

Напомним, «армейцы» победили благодаря автоголу защитника самарской команды Гленна Бейла уже в добавленное арбитром время. Отметим, что несмотря на поражение, «Крылья Советов» продолжат свои выступления в нижней части сетки турнира.  

«Я уже почти вышел на поле перед серией пенальти с ЦСКА… Но мы прошли дальше в Кубке. Кубок ведь за что дают — за финал Пути регионов или за суперфинал?» — приводит слова Фролова «Чемпионат».

ЦСКА вышел в финал Кубка России Пути РПЛ, где встретится с «Уралом», который ранее по сумме двух матчей одолел «Спартак» (3:2).  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Евгений Фролов
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