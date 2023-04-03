Пономарёв: «Если ЦСКА встретится со «Спартаком» в Кубке России, то победит»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв выразился мнение, что ЦСКА сумеет пробиться в финал Кубка России, а также заявил, что сейчас «армейцы» смотрятся сильнее «Спартака».

Напомним, 5 апреля в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) ЦСКА встретится с «Крыльями Советов». В параллельном противостоянии «Спартак» сыграет с «Уралом». Этот матч состоится завтра, 4 апреля.

«Сейчас «Спартак» сбавил обороты, Промес получил травму, особой опасности сейчас «красно-белые» не вызывают. Последние игры они сыграли вяло, допускали ошибки в обороне. Если ЦСКА встретится со «Спартаком» в Кубке России, то победит, как мне кажется», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Первая игра между ЦСКА и «Крыльями Советов», проходившая в Самаре, завершилась с ничейным счётом 2:2. «Спартак» также не сумел обыграть «Урал» в первом матче (1:1). Отметим, что действующими победителями турнира являются именно «красно-белые».