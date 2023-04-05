В ЦСКА объяснили непопадание Акинфеева в стартовый состав

В среду ЦСКА проводит кубковый матч против «Крыльев Советов». С первых минут место в воротах московской команды занял Владислав Тороп. Оказывается, Игорь Акинфеев имеет проблемы со здоровьем. О них рассказал клубный врач Эдуард Безуглов.

«Акинфеев имеет проблемы со здоровьем, которые не в последнюю очередь связаны с не очень качественным полем в Воронеже. В связи с этим он не в стартовом составе. Надеется, что в ближайшее время проблема будет решена», - сказал Безуглов.

Матч между ЦСКА и «Крыльями Советов» стартовал в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно в текстовой трансляции. Первая полуфинальная игра между командами в Самаре завершилась вничью со счётом 2:2.