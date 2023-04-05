Осинькин: «Пока ещё до конца здоровым Писарский не был ни в одном матче»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- В последний момент у вас выбыл Ежов. У вас в старте Рассказов. Насколько это адекватная и равноценная замена?

- Покажет время, насколько адекватная замена. В последнем матче чемпионата здесь, в Москве, Ежов тоже не смог играть. Наверное, в эту позицию выходил Коля Рассказов. Но опять же это было в тот раз. Сейчас мы пришли с другим настроением. Это кубковый матч. Я думаю, что матч с нашей стороны будет совершенно другим.

- Сегодня снова Писарский в старте. Насколько его может хватить, учитывая, что он был с травмой? Он на полный матч или под замену играет?

- Его травма была связан с наступом. То есть, это механическое повреждение. Не было там ни растяжения, ни надрыва, поэтому в плане физической формы должно быть всё нормально. Вопрос только в том, чтобы не было как-то контактным проблем. С ними, с разными болячками и похожими травмами он все матчи пока у нас проводит. Пока еще до конца здоровым он у нас не был ни в одном.

- После той первой победы над «Динамо» команда шесть матчей без побед идет. Насколько это давит на вас и на команду?

- По-разному можно все эти матчи оценивать. У нас дальше после победы мы сыграли с ЦСКА вничью выездной матч. Как это оценивать, раз мы прошли дальше? Мы не можем это оценивать как матч без победы. Кубковый матч с ЦСКА тоже был таким, особенно второй тайм с нашей стороны был качественным, много создано моментов. Опять были и упущенные моменты. Мы могли надеяться и на победу в таком сложном матче с таким соперником. Остальные матчи? Так получается. Провальный пока один, это выездной матч с ЦСКА на этом стадионе.