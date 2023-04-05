Алдонин: «У «армейцев» есть всё, чтобы побороться за этот кубок»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о шансах «красно-синих» на победу в Кубке России.

По словам специалиста, довольно трудно сейчас давать какие-либо прогнозы на финал кубкового соревнования, так как неизвестно, в каком состоянии будут команды после серии матчей в национальном российском чемпионате.

«Я думаю, что у «армейцев» есть всё, чтобы побороться за этот кубок. И этому поколению игроков для уверенности необходимо завоевывать трофеи», - цитирует Алдонина «Спорт-Экспресс».

В финале Пути РПЛ столичный ЦСКА сыграет с екатеринбургским «Уралом», в свою очередь отправившим в Путь регионов московский «Спартак».