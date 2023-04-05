Мор: «Армейцы» победят, ресурс «Крыльев» ограничен»

Бывший защитник владивостокского «Луча» Эдуард Мор прокомментировал сегодняшнюю кубковую встречу ЦСКА и «Крыльев Советов».

«ЦСКА в очень хорошей форме. Тем более играет дома. Думаю, что «армейцы» победят. Ресурс «Крыльев» ограничен», - приводит слова Мора «Матч ТВ».

Первая встреча москвичей и самарцев в Кубке России завершилась ничьей 2:2. Ответная игра состоится сегодня в 19:30.

В турнирной таблице национального российского чемпионата сегодняшние хозяева поля располагаются на четвёртом месте, сегодняшние гости – на 12.

Отставание ЦСКА от первой строчки составляет 13 очков. Отрыв «Крыльев» от зоны вылета – восемь баллов.