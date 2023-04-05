Ломаев: «Не могу сказать, что не уверен в себе»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев ответил на вопрос о том, насколько ему не хватает стабильности и уверенности в себе.

«Не могу сказать, что не уверен в себе. Просто есть разные факторы, влияющие на игру. Насчет стабильности — да. Это факт», - приводит слова Ломаева «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что ни в коем случае не стоит сравнивать его с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым, которого сам 24-летний футболист считает «легендой, глыбой».

Сегодня, пятого апреля, ЦСКА на своём поле одержал победу над «Крыльями Советов» в кубковом матче (1:0). Этот результат отправил самарский коллектив в Путь регионов.