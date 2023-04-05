Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл извинился за автогол, позволивший ЦСКА обыграть его команду в матче Пути РПЛ Кубка России (0:1).

«Просто извините» - сказал Бейл после матча в социальных сетях.

Исход поединка между самарским и московским коллективами окончательно определил дальнейший состав участников Пути РПЛ и Пути регионов кубкового соревнования.

В Пути РПЛ остались две команды – ЦСКА и «Урал». В Пути регионов на сегодняшний присутствуют московский «Спартак», самарские «Крылья Советов», тольяттинский «Акрон», «Ростов» и «Краснодар».

Гленн Бейл лишил свою команду возможности выйти в следующую стадию Пути РПЛ, забив гол в свои ворота в компенсированное ко второму тайму время.