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Кубок России

Гленн Бейл извинился за автогол

05 Апреля 2023 • 22:13 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл извинился за автогол, позволивший ЦСКА обыграть его команду в матче Пути РПЛ Кубка России (0:1).

«Просто извините» - сказал Бейл после матча в социальных сетях.

Исход поединка между самарским и московским коллективами окончательно определил дальнейший состав участников Пути РПЛ и Пути регионов кубкового соревнования.

В Пути РПЛ остались две команды – ЦСКА и «Урал». В Пути регионов на сегодняшний присутствуют московский «Спартак», самарские «Крылья Советов», тольяттинский «Акрон», «Ростов» и «Краснодар».

Гленн Бейл лишил свою команду возможности выйти в следующую стадию Пути РПЛ, забив гол в свои ворота в компенсированное ко второму тайму время.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов автогол Гленн Бейл
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