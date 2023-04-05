Акинфеев в запасе: ЦСКА объявил состав на кубковый матч с «Крыльями Советов»

В среду ЦСКА будет принимать «Крылья Советов» в ответном матче 1/2 финала верхней части сетки Кубка России. Наставник московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Тороп, Гайич, Роша, Мойзес, Агапов, Зайнутдинов, Мендес, Кучаев, Обляков, Чалов, Заболотный.

Основной голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев начнёт игру на скамейке запасных. С капитанской повязкой команду на поле выведет Антон Заболотный.

Матч ЦСКА – «Крылья Советов» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию. Первая игра в Самаре завершилась вничью со счётом 2:2.