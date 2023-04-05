Чанов – о победе ЦСКА в Кубке России: «Загадывать не стоит»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился своим мнением о дальнейшей борьбе «красно-синих» за победу в Кубке России.

Специалист считает, что «армейцы» вполне способны претендовать на трофей этого соревнования в нынешнем сезоне, однако в равной степени со всеми остальными коллективами, всё ещё участвующими в турнире.

«До финала ещё определенное время есть. Как будут идти дела у команд, участвующих в Кубке, никто не знает, загадывать не стоит», - приводит слова Чанова «Матч ТВ».

В розыгрыше Кубка России остались следующие команды: екатеринбургский «Урал», московский «Спартак», самарские «Крылья Советов», московский ЦСКА, тольяттинский «Акрон», «Краснодар» и «Ростов».