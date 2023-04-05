Врач «Крыльев Советов» рассказал о повреждении Ежова

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал, почему нападающий Роман Ежов пропускает матч с ЦСКА.

«На прошлой игре Рома получил незначительное мышечное повреждение. До последнего мы надеялись, что Ежов сможет сыграть, но по результатам фитнес-теста в день игры пришли к заключению, что лучше не рисковать», — приводит слова Артамонова «Чемпионат».

Специалист выразил надежду, что футболист сможет принять участие в матче 22-го тура РПЛ с «Сочи».

Ответный матч 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ ЦСКА – «Крылья Советов» состоится сегодня, 5 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведут прямую текстовую трансляцию игры.