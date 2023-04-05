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Кубок России

Владислав Шитов: «Расстроены, что пропустили на последних минутах»

05 Апреля 2023 • 22:50 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов прокомментировал вылет из Пути РПЛ Кубка России после поражения от ЦСКА.

«Расстроены, что пропустили на последних минутах. Никому этого не хочется, но сегодня так произошло. Пропущенный гол? Думаю, был сильный прострел, и Гленн Бейл не успел увидеть мяч. Он по инерции отскочил в ворота», — заявил форвард самарцев в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, по игре видно, что «Крылья» заслуживают большего, отметив, что команде необходимо забить несколько голов для обретения уверенности. Также Шитов рассказал, что в коллективе есть уверенность относительно места в чемпионате.

Напомним, что «Крылья Советов» вылетели в Путь регионов Кубка России, уступив ЦСКА по сумме двух встреч со счётом 2:3. В таблице Премьер-лиги подопечные Игоря Осинькина находятся на 12-й строчке после 21 тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Кубок России Владислав Шитов
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