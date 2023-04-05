Федотов: «Футбол очень переменчив, как только отпускаешь вожжи, сразу возникают проблемы»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Сегодня Тороп в воротах, ваш кубковый вариант. Были сомнения, может быть, на этой высокой стадии стоило Игорю Акинфееву доверить место?

- Как идет, так идет, поэтому Владислав Тороп в воротах, и минимум изменений.

- Обляков четыре матча подряд с результативными действиями. В чем эффект его игры, в чего вы сегодня от него ждете?

- Почему «эффект»? Я бы отметил всю команду. Иван играет на острие, в атакующей группе. Его прямая обязанность - это делать, отдавать голевые передачи и забивать голы.

- 2:2 в первом матче. Какие выводы из этой игры вы сделали?

- Выводы какие? Нужно играть до финального свистка арбитра. Футбол очень переменчив, как только отпускаешь вожжи, сразу возникают проблемы. Так получилось, что мы забили гол, немного потеряли концентрацию и уже проигрывали. Но, как говорится, приложили максимум усилий, чтобы уйти от поражения.

- Два сухих матча, сейчас победа. Насколько вы можете сказать, что находитесь в оптимальных кондициях?

- Каждый матч специфический по своему. Тем более, мы вчера наблюдали кубковые матчи, здесь нет статуса и ранга команд. У всех равные шансы, 50 на 50. Поэтому нужно выходить, перекусывать, перемалывать, показывать мастерство. А победа выводит команду в следующий раунд. От этого нужно отталкиваться.

- В смысле настроя по-тренерски насколько вам легко или трудно мотивировать команду? Потому что даже проигрыш не даст вылететь из Кубка окончательно.

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- Я не знаю, наверное, не один тренер не думает такими категориями. Команда то же самое, мы заряжены на положительный результат, то есть, на победу в сегодняшнем матче. Туда мы не заглядываем.