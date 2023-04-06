Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал минимальную победу «армейцев» в матче с «Крыльями Советов».

«Трудно комментировать такие игры. Понятно, что команда еще не отошла после игры в Воронеже. Команда была тяжелая. Но в первом тайме еще было движение, первый тайм сыграли более-менее. Но с таким процентом брака рассчитывать на что-то серьезное тяжело. Хорошо сыграла оборона, а лучший игрок - Мойзес. Он даже и в обводки пускался, к атаке подключался. У Заболотного было очень много брака, не смог зацепиться за мяч впереди. Чалов вообще где-то растворился. В центре мяч тоже совсем не держался. Но футбольный бог был на стороне ЦСКА. Просто-напросто ЦСКА в этом матче повезло.

Во втором тайме «Крылья» владели инициативой. Было бы у них побольше везения, они бы выиграли. Моменты у них были. Они не отсиживались в обороне, давили, оказывали прессинг. Да, ошибки были сзади. Возможно, Федотову стоило дать отдых Чалову и Заболотному. Было видно, что ребята очень устали. Могли бы сами тренеру сказать, что не смогут нормально отыграть. Это пошло бы на пользу команде.

Усталость может сказаться на следующих играх. Теперь нужно находить мотивацию и отдыхать. Будет тяжело. Это все задача Федотова. Из этого состояния надо выходить, потому что будет тяжело. Ладно, если бы только нападение, но в середине мяч тоже не держится. А от полузащиты очень много зависит. Когда проблемы в середине, то результат от игры нападающих будет минимальным. Они будут просто бегать без мяча», - сказал Масалитин.