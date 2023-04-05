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Кубок России

Алдонин: «Крылья» могут пройти дальше, если ЦСКА будет играть спустя рукава»

05 Апреля 2023 • 16:31 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
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Через 2 ч. 45 мин.

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от ответной игры 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ), в которой «армейцы» примут на своём поле «Крылья Советов». Напомним, первая встреча этих команд завершилась с ничейным счётом 2:2.

По мнению эксперта, у самарской команды появится шанс пройти в следующий этап турнира, если «армейцы» будут действовать спустя рукава.

«У ЦСКА должна быть максимальная ответственность в Кубке России. Главный фаворит — «Зенит» — уже вылетел. Есть все шансы побороться за трофей», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» состоится сегодня, 5 апреля. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Евгений Алдонин
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ЦСКА МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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