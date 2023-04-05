Алдонин: «Крылья» могут пройти дальше, если ЦСКА будет играть спустя рукава»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от ответной игры 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ), в которой «армейцы» примут на своём поле «Крылья Советов». Напомним, первая встреча этих команд завершилась с ничейным счётом 2:2.

По мнению эксперта, у самарской команды появится шанс пройти в следующий этап турнира, если «армейцы» будут действовать спустя рукава.

«У ЦСКА должна быть максимальная ответственность в Кубке России. Главный фаворит — «Зенит» — уже вылетел. Есть все шансы побороться за трофей», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» состоится сегодня, 5 апреля. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.