Автогол отменил пенальти: ЦСКА в добавленное время вырвал победу над «Крыльями» и вышел в финал Пути РПЛ

ЦСКА и самарские «Крылья Советов» сыграли в рамках Кубка России. Встреча плей-офф пути РПЛ состоялась 5 апреля на стадионе «ВЭБ Арена».

Основными составами ЦСКА (замена Акинфеева на Торопа – уже стандарт в кубке) и «Крылья Советов» вышли на ответный полуфинальный матч пути РПЛ, падать в путь регионов никто не хотел. Обляков, Заболотный, Чалов, Писарский, Гарре, Цыпченко – основные атакующие силы были на поле с первых минут. Вот только весь свой задор они явно не показывали.

Команды предложили игру очень вязкую – максимум борьбы, минимум моментов и ударов по воротам. Собственно, за весь первый тайм зрители только однажды вздрогнули от радости. И то мяч тогда в створ не попал. Это Фёдор Чалов акробатическим ударом через себя замкнул кросс Милана Гайича, заставив зазвучать перекладину. Красиво, динамично, но чуть-чуть неточно. Вот и весь арсенал атакующих действий первого тайма.

Далее вновь наступила скука, перерыв особо не повлиял, а «Крылья Советов» хоть как-то ответили к часу игрового времени. Заброс на Писарского обнажил индивидуальные действия Владимира. Форвард «Крыльев» убрал Мойзеса, потом обыграл и Агапова, в завершении рейда закрутив под штангу. Точнее, только целился Писарский в дальний угол, ведь промахнулся форвард довольно заметно. Участия Торопа в эпизоде не потребовалось.

Хоть какой-то нерв в игру вносили стандарты. Рассказов дальним ударом отчаяния заработал корнер, а вот подача от угла поля принесла серьёзную угрозу: Евгеньев выиграл верх и скинул на Костанцу, а Фернандо аккуратно подрезал в угол, попав в штангу. 1:1 по попаданиям в каркас ворот и довольно закономерные 0:0 на табло. Хотя «Крылья» всё-таки смотрелись острее.

А забили в итоге «армейцы». Драматичную развязку обеспечил Антон Заболотный, отметившийся на второй компенсированной минуте. Виллиан Роша продрался по фланг и прострелил, а Гленн Бейл в борьбе с большим форвардом ЦСКА срезал мяч в собственные ворота – 1:0. Серии пенальти не случилось.

Победа позволяет ЦСКА проследовать в финал пути РПЛ Кубка России, где «армейцев» уже ожидает «Урал». А «Крылья Советов» падают в путь регионов, где могут сыграть против «Спартака», «Акрона» или победителя пары «Краснодар» - «Ростов».