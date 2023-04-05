Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Автогол отменил пенальти: ЦСКА в добавленное время вырвал победу над «Крыльями» и вышел в финал Пути РПЛ

05 Апреля 2023 • 21:27 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

ЦСКА и самарские «Крылья Советов» сыграли в рамках Кубка России. Встреча плей-офф пути РПЛ состоялась 5 апреля на стадионе «ВЭБ Арена».

Протокол игры  
ЦСКА Москва1:0Крылья Советов
(1:0) Бейл Гленн 90'  
Тороп ВладиславМойзес МоураАгапов ИльяВиллиан да Силва  76'Зайнутдинов БактиёрМендес ВикторГаич Милан II  85'Обляков ИванКучаев Константин 61' (Медина Хесус ( 61') Чалов Фёдор 61' (Карраскаль Хорхе ( 61'  81') Заболотный Антон
Запасные: Акинфеев ИгорьМухин МаксимДивеев ИгорьЛукин МатвейЗделар СашаШайхутдинов ВладимирЕрмаков НикитаНосков ЕгорЩенников ГеоргийНабабкин Кирилл
Ломаев ИванГоршков ЮрийСолдатенков АлександрЕвгеньев Роман  20'Бейл ГленнКоваленко АлександрКостанца ФернандоГарре БенхаминРассказов НиколайЦыпченко Дмитрий 86' (Шитов Владислав ( 86') Писарский Владимир
Запасные: Ежов РоманФролов Евгений ВадимовичРахманович АмерИванисеня ДмитрийОвсянников БогданВитюгов МаксимБабкин СергейЧиркович АлександарГапонов ИльяЗотов Георгий
05 апреля. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

Основными составами ЦСКА (замена Акинфеева на Торопа – уже стандарт в кубке) и «Крылья Советов» вышли на ответный полуфинальный матч пути РПЛ, падать в путь регионов никто не хотел. Обляков, Заболотный, Чалов, Писарский, Гарре, Цыпченко – основные атакующие силы были на поле с первых минут. Вот только весь свой задор они явно не показывали.

Команды предложили игру очень вязкую – максимум борьбы, минимум моментов и ударов по воротам. Собственно, за весь первый тайм зрители только однажды вздрогнули от радости. И то мяч тогда в створ не попал. Это Фёдор Чалов акробатическим ударом через себя замкнул кросс Милана Гайича, заставив зазвучать перекладину. Красиво, динамично, но чуть-чуть неточно. Вот и весь арсенал атакующих действий первого тайма.

Далее вновь наступила скука, перерыв особо не повлиял, а «Крылья Советов» хоть как-то ответили к часу игрового времени. Заброс на Писарского обнажил индивидуальные действия Владимира. Форвард «Крыльев» убрал Мойзеса, потом обыграл и Агапова, в завершении рейда закрутив под штангу. Точнее, только целился Писарский в дальний угол, ведь промахнулся форвард довольно заметно. Участия Торопа в эпизоде не потребовалось.

Хоть какой-то нерв в игру вносили стандарты. Рассказов дальним ударом отчаяния заработал корнер, а вот подача от угла поля принесла серьёзную угрозу: Евгеньев выиграл верх и скинул на Костанцу, а Фернандо аккуратно подрезал в угол, попав в штангу. 1:1 по попаданиям в каркас ворот и довольно закономерные 0:0 на табло. Хотя «Крылья» всё-таки смотрелись острее.

А забили в итоге «армейцы». Драматичную развязку обеспечил Антон Заболотный, отметившийся на второй компенсированной минуте. Виллиан Роша продрался по фланг и прострелил, а Гленн Бейл в борьбе с большим форвардом ЦСКА срезал мяч в собственные ворота – 1:0. Серии пенальти не случилось.

Победа позволяет ЦСКА проследовать в финал пути РПЛ Кубка России, где «армейцев» уже ожидает «Урал». А «Крылья Советов» падают в путь регионов, где могут сыграть против «Спартака», «Акрона» или победителя пары «Краснодар» - «Ростов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1
0
1.75 3.90 4.70
Видео
06.04.23 в 20:00
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
2.32 3.45 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Апреля
22:38 · Кубок России
Иванисеня: «Поражение сильно расстроило, нужно двигаться дальше»
22:28 · Кубок России
Цыпченко: «По игре мы не должны находиться там, где находимся в РПЛ»
22:22 · Кубок России
Пономарёв: «Тороп спокойно играл, всё правильно делал абсолютно без ошибок»
22:13 · Кубок России
Гленн Бейл извинился за автогол
22:12 · Кубок России
Алдонин прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями Советов»
21:49 · Кубок России
Модрич вдохновил Кучаева на новую причёску
21:44 · Кубок России
Кучаев: «Первый тайм был неплохой, второй был уже на морально-волевых»
21:35 · Кубок России
Определилась пара финалистов верхней части сетки Кубка России
20:59 · Кубок России
Писарский: «Забьём, выиграем и поедем счастливыми домой»
20:35 · Кубок России
Полузащитник «Акрона» Азаров: «Было ощущение, что играем дома»
20:25 · Кубок России
Полузащитник «Акрона» Азаров: «Победа над «Динамо» - одно из самый счастливых событий в жизни»
20:08 · Кубок России
Ещенко: «Думал, что Бальде раньше начнёт забивать за «Спартак»
19:55 · Кубок России
Радимов: «Акинфеев даже не прыгает, а спокойно берёт мяч»
19:46 · Кубок России
Радимов – о матче ЦСКА – «Крылья Советов»: «Жду сегодня интересного и упорного футбола»
19:37 · Кубок России
Осинькин: «Пока ещё до конца здоровым Писарский не был ни в одном матче»
Все новости