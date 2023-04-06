Осинькин: «Мы заслуживали большего»

Самарские «Крылья Советов» сразились с ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, но проиграли москвичам из-за автогола в конце игры. Наставник «Крыльев» Игорь Осинькин считает незаслуженным поражение своих игроков.

- Провели неплохую игру для себя. Я сказал ребятам, что мы сегодня сыграли в хороший футбол и заслуживали большего, - цитирует слова Осинькина «Чемпионат».

В следующем, двадцать втором туре российского чемпионата самарскому клубу предстоит сразиться с «Сочи», это случится девятого апреля. В настоящий момент «Крылья Советов» занимают двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата.