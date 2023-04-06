Бейл объяснил свой автогол в матче против ЦСКА

Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл объяснил, почему он стал автором автогола во вчерашней встрече второго полуфинала Кубка России против московского ЦСКА. Команды, напомним, встречались в рамках полуфиналов в Пути РПЛ, а первый матч пары, прошедший в середине марта, завершился в Самаре со счётом 2:2.

«Прострел соперника был довольно сильным, а Солдатенков, наш капитан, чуть-чуть задел мяч, он отскочил мне в область чуть ниже колена и я никак не смог на него среагировать», - цитирует игрока «Матч ТВ».

Теперь «Крылья», напомним, выбывают в Путь регионов, а ЦСКА сыграет в финале Пути РПЛ с командой-сенсацией текущего сезона – «Уралом» Виктора Ганчаренко.