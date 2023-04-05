«Крылья Советов» опубликовали состав команды на матч с ЦСКА

Самарские «Крылья Советов» опубликовали стартовый состав команды на матч Пути РПЛ Кубка России со столичным ЦСКА.

Сегодня на поле выйдут следующие футболисты: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Евгеньев, Бейл, Костанца, Коваленко, Рассказов, Гарре, Цыпченко, Писарский.

Противостояние самарцев и москвичей состоится сегодня, пятого апреля. Главный арбитр встречи даст свисток к началу противостояния в 19:30.

Это вторая игра между командами на этой стадии кубкового соревнования, первая закончилась со счётом 2:2.

Проигравшая команда не вылетит из соревнования, она продолжит борьбу за трофей в Пути регионов.