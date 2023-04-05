Алдонин прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями Советов»

Бывший футболист столичного ЦСКА Евгений Алдонин высказался о победе над «Крыльями Советов» в рамках Кубка России.

«Главное, что победили! Качество игры уходит на второй план. Главное — результат», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату». По его мнению, команде необходимы трофеи для уверенности, отметив, что основания для достижения результата есть. Также Алдонин считает, что «Урал» станет другим соперником для «армейцев», выразив мнение, что екатеринбуржцы по зубам ЦСКА.

Напомним, что московский клуб вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, обыграв «Крылья Советов» со счётом 3:2 по сумме двух встреч. Игра на «ВЭБ Арене» завершилась с минимальным счётом.