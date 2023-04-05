Радимов – о матче ЦСКА – «Крылья Советов»: «Жду сегодня интересного и упорного футбола»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился своими ожиданиями от матча ЦСКА – «Крылья Советов».

«В этом матче всё зависит от «здесь и сейчас». Сам формат без дополнительного времени подразумевает, что нужно решать всё за 90 минут. Поэтому жду сегодня интересного и упорного футбола», - сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

В данный момент кубковая игра уже началась, идёт вторая её десятиминутка. Счёт пока что не открыт, общий счёт, учитывая первую встречу, 2:2.

Проигравшая команда не покинет Кубок России, она продолжит борьбу за трофей в Пути регионов. Победившая команда сыграет с «Уралом».