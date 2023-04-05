ЦСКА - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются ЦСКА и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ЦСКА Москва - Крылья Советов
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Протокол игры
Тороп Владислав•Мойзес Моура•Агапов Илья•Виллиан да Силва•Зайнутдинов Бактиёр•Мендес Виктор•Гаич Милан II•Обляков Иван•Кучаев Константин•Чалов Фёдор•Заболотный Антон
Ломаев Иван•Горшков Юрий•Солдатенков Александр•Евгеньев Роман•Бейл Гленн•Коваленко Александр•Костанца Фернандо•Гарре Бенхамин•Рассказов Николай•Цыпченко Дмитрий•Писарский Владимир
05 апреля.
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