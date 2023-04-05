Писарский: «Забьём, выиграем и поедем счастливыми домой»

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский после первого тайма кубкового матча с ЦСКА (игра идёт, счёт 0:0) высказался о ходе противостояния.

Спортсмен называл игру сложной и решающей, с минимизацией ошибок со стороны обоих коллективов. По словам футболиста, очень важно сохранять баланс в поединке.

«На длинных мячах мало, что можем сделать. В перерыве с командой поговорим, сделаем выводы. Забьём, выиграем и поедем счастливыми домой», - приводит слова Писарского «Матч ТВ».

Проигравшая команда отправится в Путь регионов, победившая сыграет с «Уралом» в следующей стадии Пути РПЛ.