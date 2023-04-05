Григорян: «Никто не будет делать скидку на то, что у «Крыльев» смотрибельный футбол»

Бывший главный тренер владивостокского «Луча» Александр Григорян поделился своими ожиданиями от предстоящего кубкового сражения между столичным ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов».

«Крыльям» надо сосредотачиваться на выживании в РПЛ. Наступило время, когда никто не будет делать скидку на то, что у «Крыльев» смотрибельный футбол. Каждый матч теперь для них - матч жизни!» - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Противостояние между московским и самарским коллективами состоится уже сегодня, пятого апреля. Главный арбитр встречи даст свисток к началу игры Кубка России в 19:30.