Чанов – о ЦСКА: «Хотелось бы лучшей игры впереди, в атаке»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал победу «красно-синих» над «Крыльями Советов» в кубковом матче (1:0).

«По тому, что видел, могу сказать, что, конечно, хотелось бы лучшей игры впереди, в атаке. Но самое главное, считаю, это победа. Команда движется вперёд, идёт дальше», - приводит слова Чанова «Матч ТВ».

Специалист признался, что досмотреть все 90 минут противостояния до финального свистка ему не удалось.

Московскому коллективу на следующей стадии Пути РПЛ Кубка России будет противостоять екатеринбургский «Урал», в свою очередь обыгравший столичный «Спартак» (2:1).