Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Чанов – о ЦСКА: «Хотелось бы лучшей игры впереди, в атаке»

05 Апреля 2023 • 22:52 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал победу «красно-синих» над «Крыльями Советов» в кубковом матче (1:0).

«По тому, что видел, могу сказать, что, конечно, хотелось бы лучшей игры впереди, в атаке. Но самое главное, считаю, это победа. Команда движется вперёд, идёт дальше», - приводит слова Чанова «Матч ТВ».

Специалист признался, что досмотреть все 90 минут противостояния до финального свистка ему не удалось.

Московскому коллективу на следующей стадии Пути РПЛ Кубка России будет противостоять екатеринбургский «Урал», в свою очередь обыгравший столичный «Спартак» (2:1).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вячеслав Чанов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1
0
1.75 3.90 4.70
Видео
06.04.23 в 20:00
Краснодар Краснодар
Ростов Ростов
2.32 3.45 3.15
Видео
Все матчи
Новости
05 Апреля
23:55 · Кубок России
Ломаев: «Не могу сказать, что не уверен в себе»
23:36 · Кубок России
Алдонин: «У «армейцев» есть всё, чтобы побороться за этот кубок»
23:26 · Кубок России
Алдонин: «Не самый лучший матч ЦСКА провёл»
23:21 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Акинфеев — легендарная личность»
23:13 · Кубок России
Ломаев: «Хотел стать либо вратарём из-за Акинфеева, либо полузащитником из-за Аршавина»
23:02 · Кубок России
Чанов – о победе ЦСКА в Кубке России: «Загадывать не стоит»
23:01 · Кубок России
Гленн Бейл: «Не считаю, что автогол — моя ошибка»
22:52 · Кубок России
Чанов – о ЦСКА: «Хотелось бы лучшей игры впереди, в атаке»
22:50 · Кубок России
Владислав Шитов: «Расстроены, что пропустили на последних минутах»
22:38 · Кубок России
Иванисеня: «Поражение сильно расстроило, нужно двигаться дальше»
22:28 · Кубок России
Цыпченко: «По игре мы не должны находиться там, где находимся в РПЛ»
22:22 · Кубок России
Пономарёв: «Тороп спокойно играл, всё правильно делал абсолютно без ошибок»
22:13 · Кубок России
Гленн Бейл извинился за автогол
22:12 · Кубок России
Алдонин прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями Советов»
21:49 · Кубок России
Модрич вдохновил Кучаева на новую причёску
Все новости