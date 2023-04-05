Ломаев: «Хотел стать либо вратарём из-за Акинфеева, либо полузащитником из-за Аршавина»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился своим мнением о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Я пришёл в футбол после Евро-2008, когда Россия феерила. Я хотел стать либо вратарем из-за Акинфеева, либо полузащитником из-за Аршавина. Но когда я пришёл на первую тренировку, то был одним из самых высоких в своей группе - и сразу встал в ворота», - приводит слова Ломаева «Матч ТВ».

Ломаев назвал Акинфеева «легендой» и отметил, что считает очень большим достижением выступление на таком высоком уровне с 16 лет.

Сегодня, пятого апреля, ЦСКА без Акинфеева в воротах сумел обыграть «Крылья Советов» в матче Пути РПЛ Кубка России. Данный результат вывел «красно-синих» на екатеринбургский «Урал», а самарскую команду отправил в Путь регионов, где, помимо прочих коллективов, она может встретиться с другой командой из Самарской области – тольяттинским «Акроном».