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Ломаев: «Хотел стать либо вратарём из-за Акинфеева, либо полузащитником из-за Аршавина»

05 Апреля 2023 • 23:13 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился своим мнением о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Я пришёл в футбол после Евро-2008, когда Россия феерила. Я хотел стать либо вратарем из-за Акинфеева, либо полузащитником из-за Аршавина. Но когда я пришёл на первую тренировку, то был одним из самых высоких в своей группе - и сразу встал в ворота», - приводит слова Ломаева «Матч ТВ».

Ломаев назвал Акинфеева «легендой» и отметил, что считает очень большим достижением выступление на таком высоком уровне с 16 лет.

Сегодня, пятого апреля, ЦСКА без Акинфеева в воротах сумел обыграть «Крылья Советов» в матче Пути РПЛ Кубка России. Данный результат вывел «красно-синих» на екатеринбургский «Урал», а самарскую команду отправил в Путь регионов, где, помимо прочих коллективов, она может встретиться с другой командой из Самарской области – тольяттинским «Акроном».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Игорь Акинфеев Иван Ломаев
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