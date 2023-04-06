Коваленко — о матче с ЦСКА: «Считаю, что мы должны были побеждать»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в ответном матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ).

По мнению футболиста, самарская команда выглядела не хуже соперника и могла победить.

«Немного не повезло в конце, концентрации не хватило. Считаю, что мы должны были побеждать или, как минимум, довести до пенальти», — цитирует Коваленко Sport24.

Отметим, что несмотря на поражение, «Крылья Советов» продолжат свои выступления в нижней сетке турнира (Путь регионов). ЦСКА же вышел в финал Пути РПЛ, где встретится с «Уралом», который ранее по сумме двух встреч одолел «Спартак» (3:2).