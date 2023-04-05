Иванисеня: «Поражение сильно расстроило, нужно двигаться дальше»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня высказался о поражении от столичного ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

«Обидно, когда на последних секундах пропускаешь гол, особенно, когда это автогол. По второму тайму у нас было преимущество, было больше моментов. Поражение сильно расстроило. Нужно двигаться дальше», — заявил футболист самарцев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Иванисеня напомнил, что у «Крыльев» остаётся шанс на попадание в финал Кубка через Путь регионов. Также Дмитрий не стал перекладывать ответственность на Гленна Бейла, забившего автогол, отметив, что в футболе бывает всё.

Напомним, что «Крылья Советов» уступили с минимальным счётом в ответной встрече против ЦСКА после домашней ничьи, вылетев в Путь регионов Кубка России по итогам полуфинальной стадии.