Карсаков: «Чего-то выдающегося в игре ЦСКА с «Крыльями Советов» не было»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Карсаков прокомментировал победу «армейцев» над «Крыльями Советов» (1:0).

«Чего-то выдающегося в игре ЦСКА с «Крыльями Советов» не было. Из яркого и запоминающегося только удар Чалова», - приводит слова Карсакова «Чемпионат».

По мнению бывшего спортсмена, обе команды показывали равную игру, и судя по тому футболу, который демонстрировали спортсмены на футбольном поле, серия одиннадцатиметровых ударов должна была быть неизбежной.

«Но получилось так, как получилось. ЦСКА поздравляю с победой», - добавил Карсаков.

На следующем этапе «красно-синим» предстоит сразиться с екатеринбургским «Уралом».