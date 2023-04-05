Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов: «Акинфеев — легендарная личность»

05 Апреля 2023 • 23:21 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Форвард столичного ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о качествах капитана «армейцев» Игоря Акинфеева.

«Когда приходили в основу, были немного взволнованы первой встречей. Но когда ты с ним общаешься, понимаешь, он простой, открытый человек. Сегодня узнали об акции на плече. Конечно, сразу приняли. Он — легендарная личность», — рассказал российский нападающий в интервью изданию Sport24.

Напомним, что перед ответным полуфиналом Кубка России против «Крыльев Советов» футболисты ЦСКА вышли в специальной форме, посвящённой 20-летию дебюта Акинфеева за «армейцев». Сам Игорь остался в запасе, а его команда выиграла с минимальным счётом, пройдя в решающий этап Пути РПЛ Кубка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Фёдор Чалов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
05 Апреля
23:55 · Кубок России
Ломаев: «Не могу сказать, что не уверен в себе»
23:49 · Россия. Премьер-лига
Ломаев: «Я бы у Акинфеева очень сильно отметил антиципацию»
23:36 · Кубок России
Алдонин: «У «армейцев» есть всё, чтобы побороться за этот кубок»
23:26 · Кубок России
Алдонин: «Не самый лучший матч ЦСКА провёл»
23:21 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Акинфеев — легендарная личность»
23:13 · Кубок России
Ломаев: «Хотел стать либо вратарём из-за Акинфеева, либо полузащитником из-за Аршавина»
23:02 · Кубок России
Чанов – о победе ЦСКА в Кубке России: «Загадывать не стоит»
23:01 · Кубок России
Гленн Бейл: «Не считаю, что автогол — моя ошибка»
22:52 · Кубок России
Чанов – о ЦСКА: «Хотелось бы лучшей игры впереди, в атаке»
22:50 · Кубок России
Владислав Шитов: «Расстроены, что пропустили на последних минутах»
22:38 · Кубок России
Иванисеня: «Поражение сильно расстроило, нужно двигаться дальше»
22:28 · Кубок России
Цыпченко: «По игре мы не должны находиться там, где находимся в РПЛ»
22:22 · Кубок России
Пономарёв: «Тороп спокойно играл, всё правильно делал абсолютно без ошибок»
22:13 · Кубок России
Гленн Бейл извинился за автогол
22:12 · Кубок России
Алдонин прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями Советов»
Все новости
Рекомендуем