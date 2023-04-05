Чалов: «Акинфеев — легендарная личность»

Форвард столичного ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о качествах капитана «армейцев» Игоря Акинфеева.

«Когда приходили в основу, были немного взволнованы первой встречей. Но когда ты с ним общаешься, понимаешь, он простой, открытый человек. Сегодня узнали об акции на плече. Конечно, сразу приняли. Он — легендарная личность», — рассказал российский нападающий в интервью изданию Sport24.

Напомним, что перед ответным полуфиналом Кубка России против «Крыльев Советов» футболисты ЦСКА вышли в специальной форме, посвящённой 20-летию дебюта Акинфеева за «армейцев». Сам Игорь остался в запасе, а его команда выиграла с минимальным счётом, пройдя в решающий этап Пути РПЛ Кубка.