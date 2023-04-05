Алдонин: «Не самый лучший матч ЦСКА провёл»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о победе «красно-синих» над «Крыльями Советов» в кубковом матче (1:0).

«Не самый лучший матч ЦСКА провёл. Тем не менее, в таком матче удалось не пропустить и забить. Да, помог соперник. Где-то удача сыграла за ЦСКА. Самара — очень хорошая команда», - приводит слова Алдонина «Спорт-Экспресс».

По словам бывшего спортсмена, молодые футболисты самарской команды действовали очень агрессивно и очень качественно использовали своё преимущество в виде скорости. Однако в итоге больше повезло московским игрокам, что можно связать с проявлением характера, заключил Алдонин.