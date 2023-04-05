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Пономарёв: «ЦСКА победит «Крылья», ставлю на счёт 2:0» эксклюзив

05 Апреля 2023 • 11:00 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
1 1.77 X 3.80 2 5.05
Через 7 ч. 22 мин.

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «армейцами» и «Крыльями Советов».

«Опасный матч будет. ЦСКА сейчас на коне, команда показывает хорошую игру. Острота появилась. Чалов и Заболотный хорошо заиграли в тандеме. Они играют опасно, к ним нужно прикованное внимание постоянно. Заболотный начал хорошо играть в эпизодах борьбы. Был бы ещё дриблинг у него и техника, он был бы очень сильным игроком.

Думаю, ЦСКА победит. Ставлю на счёт 2:0. Тяжёлый матч будет, но, думаю, что игра будет результативная со стороны ЦСКА», - сказал Пономарёв.

Матч ЦСКА - «Крылья Советов» начнётся в 19:30.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Владимир Пономарёв
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ЦСКА МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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