Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «армейцами» и «Крыльями Советов».

«Опасный матч будет. ЦСКА сейчас на коне, команда показывает хорошую игру. Острота появилась. Чалов и Заболотный хорошо заиграли в тандеме. Они играют опасно, к ним нужно прикованное внимание постоянно. Заболотный начал хорошо играть в эпизодах борьбы. Был бы ещё дриблинг у него и техника, он был бы очень сильным игроком.

Думаю, ЦСКА победит. Ставлю на счёт 2:0. Тяжёлый матч будет, но, думаю, что игра будет результативная со стороны ЦСКА», - сказал Пономарёв.

Матч ЦСКА - «Крылья Советов» начнётся в 19:30.