Карсаков: «Не назвал бы ЦСКА главным фаворитом Кубка России»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился своим мнением о шансах «армейцев» на победу в Кубке России.

«Не назвал бы ЦСКА главным фаворитом Кубка России. Могут побороться за трофей так же, как и любая другая команда. Кубок есть Кубок», - приводит слова Карсакова «Чемпионат».

На текущий момент претендентами на победу в данном соревновании, помимо «армейцев», являются «Спартак», «Урал», «Крылья Советов», «Акрон», «Краснодар» и «Ростов».

Ближайший матч турнира состоится сегодня, шестого апреля – в Краснодаре местный клуб сойдётся в противостоянии с «Ростовом». Главный арбитр встречи даст свисток к началу поединка в 20:00.