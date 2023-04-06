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Кубок России

Карсаков: «Не назвал бы ЦСКА главным фаворитом Кубка России»

06 Апреля 2023 • 17:47 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Крылья Советов
окончен

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился своим мнением о шансах «армейцев» на победу в Кубке России.

«Не назвал бы ЦСКА главным фаворитом Кубка России. Могут побороться за трофей так же, как и любая другая команда. Кубок есть Кубок», - приводит слова Карсакова «Чемпионат».

На текущий момент претендентами на победу в данном соревновании, помимо «армейцев», являются «Спартак», «Урал», «Крылья Советов», «Акрон», «Краснодар» и «Ростов».

Ближайший матч турнира состоится сегодня, шестого апреля – в Краснодаре местный клуб сойдётся в противостоянии с «Ростовом». Главный арбитр встречи даст свисток к началу поединка в 20:00.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кубок России Дмитрий Карсаков
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