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Спинаццола выбыл на четыре месяца

03 Июля 2021, 10:09,

Стала известна степень серьезности травмы защитника сборной Италии Леонардо Спинаццолы. Напомним, что футболист получил повреждение по ходу вчерашнего матча 1/4 финала чемпионата Европы - 2020 против команды Бельгии (2:1). Игрок покинул поле на носилках в конце второго тайма.

Согласно информации Sky Sport Italia, у защитника диагностировали травму ахилла. На полное восстановление Спинаццоле понадобится около четырех месяцев. Таким образом, Евро-2020 для него закончен.

Добавим, что в полуфинале турнира сборная Италии сыграет против Испании. Поединок пройдет на «Уэмбли» 6 июля.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Леонардо Спинаццола
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