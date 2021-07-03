Спинаццола: «Сборная Италии идёт за своей мечтой»

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, получивший травму во вчерашнем поединке против сборной Бельгии (2:1) в 1/4 финала чемпионата Европы-2020, опубликовал пост в своем инстаграм-аккаунте.

«Очень жаль, что так все получилось. Наша команда идет за своей мечтой. Для нас нет ничего невозможного. Уверен, что я вскоре вернусь на поле», - гласит сообщение Спинаццолы в социальной сети.

В концовке вчерашнего матча Леонардо получил повреждение, после чего покинул поле на носилках. У игрока выявлена травма ахиллова сухожилия. На восстановление защитнику понадобится около четырех месяцев.

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