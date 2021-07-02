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Шадли получил травму в матче со сборной Италии, проведя на поле несколько минут

02 Июля 2021, 23:42,

Сегодня, 2 июля, в рамках четвертьфинала чемпионата Европы встречаются сборные Бельгии и Италии.

На 69-й минуте встречи в составе сборной Бельгии произошла замена, вместо Тома Меньё на поле появился Насер Шадли, но уже через несколько минут полузащитник получил травму. Роберто Мартинес был вынужден проводить обратную замену, вместо Шадли вышел Деннис Прат.

На данный момент идёт 80-я минута встречи, сборная Бельгии уступает со счётом 1:2, все голы зрители увидели в первом тайме. Забитыми мячами в составе Италии отметились Барелла и Инсинье, а за Бельгию отличился Лукаку, уверенно реализовавший одиннадцатиметровый удар.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Бельгии, Насер Шадли
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