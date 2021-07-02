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Жоржиньо: «Бельгия - сборная №1 в мировом рейтинге, но у всех есть слабые места»

02 Июля 2021, 18:40,

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо предположил, что у соперников «адзурри» по четвертьфиналу Евро-2020 есть слабые места, которые нужно использовать, несмотря на то, что они считаются командой номер один в мире. 

Жоржиньо и его товарищи по сборной Италии сразятся с Бельгией в четвертьфинале Евро-2020, и футболист рассказал, что со спокойствием ждет матча против сборной Бельгии, которая, по мнению многих, теперь является фаворитом на победу в турнире после вылета сборных Португалии и Франции. 

«Бельгия занимает первое место в рейтинге, но у всех команд есть слабые места, которые можно использовать».

Полузащитник «Челси» восторженно отозвался о тренере Италии Роберто Манчини, и о работе, проделанной с игроками итальянским специалистом.

«Он очень спокоен, - добавил Жоржиньо. «Он придаёт нам уверенности, он очень верит в нас. Это заставляет нас чувствовать себя сильными. Так было всегда», - сказал Жоржиньо в интервью La Gazzetta dello Sport. 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини, Жоржиньо
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