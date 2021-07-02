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Витсель – о матче со сборной Италии: «Будет непросто их остановить»

02 Июля 2021, 00:10,

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился ожиданиями от матча против Италии.

«У Италии много хороших футболистов, они здорово играют, думаю, что зрители увидят интересный матч. Я уверен, что итальянцы будут владеть мячом, пытаться найти пространство, это будет сложная игра.

Нам будет непросто остановить сборную Италии, мы не должны совершать те же ошибки, как с Португалией», - цитирует полузащитника сборной Бельгии Football Italia.

Матч между Бельгией и Италией состоится уже сегодня, 2 июля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Италии, Аксель Витсель
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