Мартинес: «Время работает против сборной Бельгии»

Рулевой сборной Бельгии Роберто Мартинес пообщался с журналистами в преддверии поединка против команды Италии в 1/4 финала чемпионата Европы-2020.

«Время работает против нашей команды. Мы очень рассчитываем, что де Брёйне и Азар успеют восстановиться к матчу. Не знаю, будут ли они готовы. Все решится в последнюю минуту», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Кевин и Эден получили повреждения по ходу матча с Португалией в 1/8 финала.

Матч Бельгия - Италия состоится 2 июля, начало - 22:00 мск.

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Сегодня, 2 июля, пройдет пресс-конференция главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.