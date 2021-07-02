ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Мартинес: «Время работает против сборной Бельгии»

02 Июля 2021, 08:41,

Рулевой сборной Бельгии Роберто Мартинес пообщался с журналистами в преддверии поединка против команды Италии в 1/4 финала чемпионата Европы-2020.

«Время работает против нашей команды. Мы очень рассчитываем, что де Брёйне и Азар успеют восстановиться к матчу. Не знаю, будут ли они готовы. Все решится в последнюю минуту», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Кевин и Эден получили повреждения по ходу матча с Португалией в 1/8 финала.

Матч Бельгия - Италия состоится 2 июля, начало - 22:00 мск.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

Сегодня, 2 июля, пройдет пресс-конференция главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Бельгии, Роберто Мартинес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»