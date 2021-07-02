Мартинес: «Время работает против сборной Бельгии»

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02 Июля 2021, 08:41,
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Рулевой сборной Бельгии Роберто Мартинес пообщался с журналистами в преддверии поединка против команды Италии в 1/4 финала чемпионата Европы-2020.
«Время работает против нашей команды. Мы очень рассчитываем, что де Брёйне и Азар успеют восстановиться к матчу. Не знаю, будут ли они готовы. Все решится в последнюю минуту», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Напомним, что Кевин и Эден получили повреждения по ходу матча с Португалией в 1/8 финала.
Матч Бельгия - Италия состоится 2 июля, начало - 22:00 мск.
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Сегодня, 2 июля, пройдет пресс-конференция главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Бельгии, Роберто Мартинес