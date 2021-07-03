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Доннарумма: «Надеюсь, что нам удастся осуществить мечту каждого итальянца»

03 Июля 2021, 00:31,

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу над сборной Бельгии (2:1) в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Эта игра казалась бесконечной, она просто не заканчивалась! Мы заслужили победу, теперь нам предстоит сыграть в полуфинале, мелкими шажками мы приближаемся к заветной цели.

Мой сейв в первом тайме? Я всегда стараюсь помочь команде. Конечно, я волнуюсь, потому что это мой первый крупный турнир, хотелось бы добиться прогресса в футболке сборной Италии. Надеюсь, что нам удастся осуществить мечту каждого итальянца.

Эта Италия уникальна, таким составом мы можем бороться с любым соперником», - цитирует итальянца RAI Sport.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Италии, Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (1)
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0
Azymuth
03 Июля 2021, 00:36

Как рука, Джанлуиджи?
Судя по твоему поведению там многочисленные осколочные переломы.
Давай, выздоравливай!

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