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Спинаццола травмировался в матче с Бельгией и покинул поле на носилках

02 Июля 2021, 23:48,

В рамках четвертьфинала чемпионата Европы сражаются сборные Бельгии и Италии.

На 79-й минуте встречи травму получил защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола, прекрасно проводящий турнир. Итальянец моментально попросил замену, вместо него вышел Эмерсон. Стоит отметить, что Спинаццола покинул пределы поля на носилках со слезами на глазах, вполне возможно, что турнир для него уже закончен.

Идёт 86-я минута матча, сборная Италии впереди со счётом 2:1. В полуфинале победителя этой пары уже ждёт сборная Испании, которая сегодня в тяжелейшем противостоянии по пенальти переиграла Швейцарию (1:1).

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Италии, Леонардо Спинаццола
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