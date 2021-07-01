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Жоржиньо отметил значимость де Брёйне для сборной Бельгии

01 Июля 2021, 12:54,

Опорный полузащитник сборной Италии Жоржиньо отметил значимость хавбека Кевина де Брёйне для национальной команды Бельгии.

«Мы уважительно относимся к Бельгии, они являются лидерами рейтинга ФИФА. Что касается де Брёйне, то этот игрок имеет огромное значение для команды. У него нереальный футбольный интеллект. Его очень непросто сдержать. Нам нужно ограничить его свободу и не давать ему раздавать передачи», - передает слова Жоржиньо пресс-служба УЕФА.

Матч Бельгия - Италия состоится на стадионе в Мюнхене 2 июля. Начало - 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кевин де Брёйне, Жоржиньо
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