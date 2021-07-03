Деменко: «Бельгия показывает хороший красивый футбол, но ей не хватает какой-то концовки игры»

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал результат матча между сборными Италии и Бельгии в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«До матча я был уверен, что Италия выглядит лучше. По первому матчу на чемпионате они мне стали импонировать по своему прессингу, по физике, по тому, какие игроки выходят на замену. Они уже так играют на протяжении 5 матчей, они удерживают этот темп. У Бельгии тоже есть сильные игроки, которые в любой момент могут что-то сделать, но Италия не дала ничего не дала сделать своему сопернику. Бельгия больше заиграла, когда счёт стал 2:1. Тогда мы уже увидели ту Бельгию, которая должна быть. Это была команда, которая хотела выиграть с жаждой, с моментами. А до этого Италия полностью держала игру под контролем.

Что касается поколения бельгийцев, до чемпионата мира ещё год. Понятно, что какие-то изменения в составе будут, но сильных изменений не будет. Поэтому, конечно, у этого поколения ещё есть шанс выиграть трофей. Что-то не хватает бельгийцам всегда. Они показывают хороший красивый футбол, но им не хватает какой-то концовки игры. Мы видели, как им чуть-чуть не хватило на чемпионате мира и вот сейчас на Европе то же самое», - сказал Деменко.

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