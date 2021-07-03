Куртуа: «Италия заслужила победу»

Страж ворот сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о поражении от Италии в матче 1/4 финала Евро-2020. Подопечные Роберто Мартинеса уступили «скуадре адзурре» со счетом 1:2.

«Мы имели два хороших момента, но Италию спас голкипер. Знали, что будет такая игра. Мы очень легко позволили им открыть счет. Все могло сложиться по-другому, но нужно признать, что Италия заслужила победу», - цитирует голкипера официальный сайт УЕФА.

За путевку в финал Италия поспорит с Испанией. Поединок состоится 6 июля на стадионе «Уэмбли».

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