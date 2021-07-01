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​Раньери: «Игра Азара – это поэзия»

01 Июля 2021, 15:28,

Итальянский тренер Клаудио Раньери высказался по поводу предстоящего четвертьфинала Евро между сборными Италии и Бельгии.

«Сила сборной Бельгии в их компактности. Их защитники не быстрые, и Роберто Мартинес ужесточил линии. У них есть руки, разум и, как я бы сказал, поэзия. Кевин де Брёйне – это разум. Ромелу Лукаку, который здорово проводит Евро, - это рука. А поэзия – это Эден Азар.

Азар – чемпион и золотой мальчик, к которому я особенно привязан за его гол «Тоттенхэму» пять лет назад. Этот гол позволил моему «Лестеру» стать чемпионом Англии», - рассказал Раньери в интервью La Gazzetta dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бельгии, Эден Азар, Клаудио Раньери, Ромелу Лукаку, Кевин де Брёйне
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Комментарии (1)
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0
edwardcalin
01 Июля 2021, 15:50
Нет, рука играет в другой сборной. Вы, Мистер Раньери видимо не следите за футболистами из восточной Европы и гавноклубами в частности.
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