​Раньери: «Игра Азара – это поэзия»

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01 Июля 2021, 15:28,
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Итальянский тренер Клаудио Раньери высказался по поводу предстоящего четвертьфинала Евро между сборными Италии и Бельгии.
«Сила сборной Бельгии в их компактности. Их защитники не быстрые, и Роберто Мартинес ужесточил линии. У них есть руки, разум и, как я бы сказал, поэзия. Кевин де Брёйне – это разум. Ромелу Лукаку, который здорово проводит Евро, - это рука. А поэзия – это Эден Азар.
Азар – чемпион и золотой мальчик, к которому я особенно привязан за его гол «Тоттенхэму» пять лет назад. Этот гол позволил моему «Лестеру» стать чемпионом Англии», - рассказал Раньери в интервью La Gazzetta dello Sport.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Бельгии, Эден Азар, Клаудио Раньери, Ромелу Лукаку, Кевин де Брёйне