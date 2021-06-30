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Луческу предсказал победителя Евро-2020

30 Июня 2021, 08:12,

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, кого считает фаворитом чемпионата Европы - 2020 после матчей первой стадии плей-офф.

«Чемпионом Европы станет сборная Италии. Тренерский штаб «скуадры адзурры» во главе с Роберто Манчини показал, что имеет четкий план на этот турнир. Пока они заслуживают только аплодисментов», - приводит слова румынского специалиста Tuttosport.

В четвертьфинале турнира итальянцы встретятся бельгийцами. Поединок пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» 2 июля.

Победитель этой пары сыграет в полуфинале с Испанией или Швейцарией.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Мирча Луческу
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