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Де Брёйне: «Вылет с Евро - огромное разочарование»

03 Июля 2021, 11:29,

Плеймейкер сборной Бельгии Кевин де Брёйне поделился впечатлениями от поединка против Италии в четвертьфинале Евро-2020. Бельгийцы потерпели поражение со счетом 1:2.

«Наша команда попробовала все, чтобы одержать победу. Первый мяч мы пропустили после своей ошибки, а второй мяч в исполнении итальянцев был невероятным. Мы пытались атаковать, но сравнять счет не получилось. Вылет с Евро - огромное разочарование», - приводит слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

За выход в финал турнира итальянцы поспорят с испанцами. Встреча состоится 6 июля на стадионе «Уэмбли».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кевин де Брёйне
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